Voleva un'ex tronista e una meteorina a condurre 90° Minuto Petrecca sfiduciato ancora a RaiSport

Il mondo dello sport e della TV è in fermento: il direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, si trova nuovamente al centro di tensioni e smentite. La sua visione innovativa per "90° Minuto" ha suscitato critiche e sfiducia, gettando un'ombra sulla programmazione futura. Ma cosa riserva il destino di questa trasmissione iconica? Seguiamo insieme gli sviluppi di un'intera redazione che si interroga sul futuro dello sport televisivo italiano.

Il direttore di RaiSport Paolo Petrecca sarebbe stato sfiduciato per la seconda volta in poche settimane dalla redazione, scrive Repubblica. Contestate diverse sue proposte per i prossimi mesi, in particolare quella su 90° Minuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it