Volano sedie e tavoli sul Lago di Como | il video pazzesco delle raffiche a 100 km h a Valbrona

Un episodio spettacolare di forza della natura ha scatenato il panico a Valbrona, sul Lago di Como: sedie e tavoli volavano come foglie sotto le raffiche da 100 km/h. La furia del temporale del 21 giugno ha trasformato il paesaggio in un quadro di pura potenza, lasciando tutti senza parole. Immagini incredibili di un evento che ricorderemo a lungo testimoniano la forza inarrestabile della natura, un richiamo alla nostra fragilità di fronte agli elementi.

Come abbiamo già raccontato, nel pomeriggio del 21 giugno un violento temporale ha colpito diverse aree del Lago di Como, accompagnato da fortissime raffiche di vento. In particolare, l'episodio meteorologico ha avuto origine sul versante lecchese, generando potenti outflow – i venti in uscita.