Vola per 7 metri durante il bagno al fiume e rimedia delle fratture a gambe e bacino

Un tuffo mozzafiato nel torrente Torre si è trasformato in un grave incidente: un giovane di 21 anni, dopo aver volato per 7 metri, ha riportato fratture alle gambe e al bacino. L'imprevisto ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorritori, che hanno messo in atto tutte le manovre necessarie per garantire la sua sicurezza. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare i limiti di sicurezza durante le avventure all’aperto.

Un giovane di 21 anni si è infortunato dopo essersi tuffato – facendo un volo di 7 metri – nel torrente Torre nei pressi della diga e della cascata di Crosis, nel territorio della frazione tarcentina di Ciseriis. La centrale Sores ha attivato la stazione di Udine del Soccorso alpino, i vigili del.

