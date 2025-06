Voglia di pedalare all’aria aperta

Se hai voglia di pedalare all’aria aperta e scoprire i tesori di Cesena, Maela Cavazza di Ebike Style è la tua guida ideale. Referente Fiab, offre noleggio di biciclette con pedalata assistita e tour su misura tra mare e collina. Dopo quattro anni di passione, ha trasformato il suo sogno in realtà, rispondendo alla crescente richiesta di attività all’aperto e momenti di relax in bicicletta. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile tra natura e movimento!

Maela Cavazza di Ebike Style è referente di Cesena della Fiab (Federazione ambiente e bicicletta). Noleggia bici e organizza tour con biciclette con pedalata assistita. "L'attività l'ho aperta 4 anni fa perché, post Covid, ho visto che c'era voglia di iniziative di questo tipo e che la gente voleva stare all'aria aperta. A Cesena la conformità del territorio è perfetta per uscite in bici: tra mare e collina, tra ciclisti professionisti e amanti della bici. Io, di solito, faccio più chilometri in bici che in macchina. Abito a Ponte Abbadesse e per spostarmi in centro, faccio molto prima in bicicletta che in macchina.

