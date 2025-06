Vlahovic cuore Juve | il gesto dell’attaccante dopo la vittoria con gol contro il Wydad Così sui propri canali social – FOTO

Dusan Vlahovic, cuore pulsante della Juventus, ha celebrato con entusiasmo il suo ritorno al gol e la vittoria contro il Wydad. Dopo il rigore decisivo nel recupero, l’attaccante ha condiviso sui social un gesto d’amore per i colori bianconeri, tra cuori e emoji sportiva. Un segnale di passione e determinazione che rafforza il legame tra Vlahovic e la Juventus, dimostrando come il suo entusiasmo sia contagioso per i tifosi.

Vlahovic cuore Juve: il gesto social dell’attaccante dopo il ritorno al gol ed il successo sui marocchini del Wydad – FOTO. Festa anche per Dusan Vlahovic in Juve Wydad: il centravanti dei bianconeri è subentrato nel secondo tempo, fissando nel recupero il risultato sul 4-1 su calcio di rigore. Sui propri canali social, il serbo ha pubblicato cuori bianconeri e l’emoji del pallone. Un gesto che non è passato inosservato nei giorni più caldi di mercato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DV9 (@vlahovicdusan) Così Vlahovic su Instagram. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic cuore Juve: il gesto dell’attaccante dopo la vittoria con gol contro il Wydad. Così sui propri canali social – FOTO

