Vittorio Feltri | Valditara ha ragione la scuola deve tornare indietro per andare avanti latino dalla seconda media e addio ai metodi moderni Basta con il copia-incolla

Vittorio Feltri apre una discussione che scuote il mondo dell'istruzione: sostenendo che la scuola debba fare un passo indietro per poter progredire. Con un punto di vista deciso, lancia l'idea di reintrodurre il latino dalla seconda media e di abbandonare i metodi moderni basati sul copia-incolla. Ma questa proposta rappresenta davvero la strada giusta per il futuro dell’educazione?

Vittorio Feltri non usa mezzi termini nel definire le nuove misure del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, come "un'innovazione abbastanza interessante" L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

"Hanno ragione da vendere quelli che dicono che gli insegnanti sono pagati poco e poco considerati. Ma è indubbio che molti di loro si siano arresi al destino tribolato". Vai su Facebook

Vittorio Feltri: Valditara ha ragione, la scuola deve tornare indietro per andare avanti, latino dalla seconda media e addio ai metodi moderni. Basta con il copia-incolla

