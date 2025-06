Vittima della Scu 35 anni fa | funzione religiosa per ricordare Marcella Di Levrano

Il ricordo di Marcella Di Levrano vive ancora nel cuore di tutti noi, come un simbolo di speranza e di lotta contro l’ingiustizia. Il coordinamento provinciale di Libera Brindisi, insieme ai familiari, invita la comunità a partecipare alla funzione religiosa in suo onore, un momento di riflessione e memoria per non dimenticare mai le vittime innocenti della mafia. Un'occasione per rafforzare il nostro impegno nella lotta alla violenza e alla criminalità organizzata.

MESAGNE - Il coordinamento provinciale di Libera Brindisi, insieme ai familiari, organizzano una celebrazione eucaristica in memoria di Marcella Di Levrano, giovane donna mesagnese vittima innocente della mafia. La funzione avrà luogo il giorno 24 giugno alle ore 18.30 presso la Chiesa Madre di.

Brindisi, Marcella Di Levrano vittima di mafia: «Finalmente restituiti a mia figlia onore e dignità» - L'impegno e il coraggio dell’82enne Marisa Fiorani che da anni porta avanti in ogni angolo d’Italia, a cuore aperto, il ricordo della figlia 26enne Marcella Di Levrano, uccisa per mano della ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Marcella Di Levrano riconosciuta vittima innocente di mafia - A 32 anni dall'omicidio per mano degli uomini della Sacra Corona Unita, il Ministero dell'Interno ha decretato ufficialmente Marcella Di Levrano vittima innocente della criminalità organizzata. Si legge su rainews.it