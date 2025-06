Vito Leccese | Le mie priorità il diritto alla casa e la cultura Da migliorare i servizi L' intervista

Vito Leccese si distingue per il suo impegno nel tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, con particolare attenzione alla casa e alla cultura. Nella nostra intervista, rivela le sue priorità, come migliorare i servizi e rafforzare la qualità della vita locale, senza tradire mai la fiducia riposta in lui. Con un’ossessione per l’igiene urbana, ricorda i successi raggiunti dalla commissione e traccia il percorso verso un futuro più pulito e vivibile per tutti.

Cerca di «non tradire» la fiducia che i cittadini hanno riposto in lui, parla di «ossessione nella battaglia per l?igiene urbana», ricorda i risultati della commissione.

