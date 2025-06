Visita oculistica? Ripassi nel 2027

A Cesena, un’attesa di oltre due anni per una visita oculistica al Bufalini solleva dubbi sulla gestione della sanità pubblica. In una regione che si vanta della “migliore sanità d’Italia”, sembra incredibile dover attendere così tanto, anche quando la prescrizione è “programmabile”. È il momento di riflettere: come può una realtà così affermata permettersi simili disservizi? La risposta, forse, risiede in un sistema che necessita di rinnovamento e maggior attenzione alle esigenze dei cittadini.

Cesena, 22 giugno 2025 – Due anni e un mese di attesa per poter accedere ad una visita oculistica al Bufalini. La notizia si commenta da sé. Al netto del fatto che ci sarebbe l’obbligo di esaudire le richiesta nel termine di 120 giorni dalla prescrizione, ma solo quando la visita è classificata “programmabile”. Com’è possibile che questo succeda in una regione che vanta “la migliore sanità d’Italia”? “Non rispondetemi che se vado a pagamento faccio prima”, scrive in una lettera indignata un uomo che porta da tempo gli occhiali e che si trova ultimamente a “non vederci più quasi nulla”, che barcolla e inciampa “rischiando di farsi male ad ogni passo” e denuncia l’assurdo tempo di attesa che gli è stato comunicato dall’ Ausl Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Visita oculistica? Ripassi nel 2027”

