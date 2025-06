virtus una regia da blindare certezza hackett taylor convince ma le offerte a pajola fanno tremare

La Virtus si prepara a rivoluzionare il suo assetto, puntando su una regia solida e affidabile come quella di Hackett e Taylor. Ma la vera sfida riguarda Alessandro Pajola, il cuore pulsante della squadra, le cui offerte stanno facendo tremare le certezze. Con un progetto giovane e atletico, i bianconeri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo: la stagione promette emozioni e sorprese.

La Virtus riparte dalla sua regia. Sicuramente da Daniel Hackett e come fatto intendere dallo stesso presidente Massimo Zanetti, da Brandon Taylor. Il vero dilemma si chiama Alessandro Pajola. Quella che va man mano prospettandosi in vista della prossima stagione è una Virtus pronta a cambiare molto, ringiovanendo, con una squadra forte, atletica e più lunga. Partiamo da Taylor, il folletto californiano di West Hollywood. E’ arrivato alla vigilia dei playoff con un po’ di diffidenza, soprattutto per le sue caratteristiche fisiche e invece coach Dusko Ivanovic, che alla prima apparizione lo ha tenuto in campo una manciata di secondi, gli ha pian piano ritagliato un ruolo fondamentale nello scacchiere bianconero, tanto da farlo partire in quintetto nella fase finale dei playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net