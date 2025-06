Violenza sessuale dopo la serata nel locale | la denuncia della ragazzina e la caccia all’uomo

Una serata di svago e musica si è trasformata in un incubo per una ragazzina di Cesena, quando, dopo aver passato la notte al locale della Valle del Rubicone, ha deciso di denunciare la violenza subita. La sua testimonianza ha scatenato una caccia all’uomo che coinvolge le forze dell’ordine nel tentativo di fare luce su quanto accaduto. La comunità attende risposte mentre si cercano gli aggressori, determinati a garantire giustizia e sicurezza.

Cesena, 22 giugno 2025 – E' tornata a casa, dopo una serata passata ad ascoltare e ballare sulle note della musica Afro in un locale della Valle del Rubicone e ha raccontato ai genitori di essere stata violentata da un giovane che avrebbe qualche anno in più di lei. La violenza sessuale sarebbe avvenuta nella serata e nottata fra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno nel grande parcheggio del locale, sempre molto frequentato fra giovani che arrivano e altri che partono per fare ritorno a casa, dopo una serata passata in compagnia. La ragazzina, ancora minorenne, che era insieme ad alcune amiche, è tornata a casa e ha raccontato il dramma al babbo che l'ha accompagnata immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena dove è stata visitata dai medici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale dopo la serata nel locale: la denuncia della ragazzina e la caccia all’uomo

In questa notizia si parla di: serata - locale - violenza - sessuale

