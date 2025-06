Violenza cieca in via Imbriani | prima la lite poi l' aggressione e il pestaggio Sfondata una vetrina due feriti

Una scena di violenza cieca ha sconvolto via Imbriani, trasformando una tranquilla giornata in un incubo di urla, calci e distruzione. Due persone si sono affrontate in una rissa sfrenata, culminata con l'aggressione e il pestaggio che hanno sfondato una vetrina, lasciando due feriti. La domanda ora è: cosa ha scatenato questa escalation di violenza? La risposta rivela ancora una volta quanto la pace possa essere fragile e come sia fondamentale fare chiarezza.

Ancora una rissa, l'ennesima. In Oltretorrente. La location √® via Imbriani, i protagonisti sono due persone che a un certo punto scatenano l'inferno per questioni che dovranno essere chiarite. Dentro¬†una storia di violenza a colpi di urla, spintoni, calci, sputi¬†culminata¬†in un pestaggio ieri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ¬© Parmatoday.it - Violenza cieca in via Imbriani: prima la lite, poi l'aggressione e il pestaggio. Sfondata una vetrina, due feriti

In questa notizia si parla di: violenza - imbriani - pestaggio - cieca

Violenza cieca in via Imbriani: prima la lite, poi l'aggressione e il pestaggio. Sfondata una vetrina, due feriti.

