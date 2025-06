Violenza cieca in via Imbriani | prima la lite poi l' aggressione e il pestaggio Sfondata una vetrina due feriti

Un episodio di violenza cieca scuote ancora una volta il cuore di Oltretorrente, questa volta in via Imbriani. Una lite degenerata in aggressione, con una vetrina sfondata e due feriti, testimonia come la tensione esploda in modo imprevedibile e devastante. √ą l'ennesima rissa che aggiunge un altro capitolo oscuro alla cronaca locale, lasciando aperte domande su cosa inneschi simili atti di grave violenza. La speranza √® che si faccia presto chiarezza per fermare questa spirale di odio.

Ancora una rissa, l'ennesima. In Oltretorrente. La location √® via Imbriani, i protagonisti sono due persone che a un certo punto scatenano l'inferno per questioni che dovranno essere chiarite. Dentro¬†una storia di violenza a colpi di urla, spintoni, calci, sputi¬†culminata¬†in un pestaggio ieri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ¬© Parmatoday.it - Violenza cieca in via Imbriani: prima la lite, poi l'aggressione e il pestaggio. Sfondata una vetrina, due feriti

In questa notizia si parla di: violenza - imbriani - pestaggio - cieca

