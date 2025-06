Vincitore concorso scuola PNRR1 | perché partecipare anche al PNRR2? Quali vantaggi in termini di punteggio e mobilità?

Se sei tra i docenti che hanno partecipato con successo al concorso scuola PNRR1, potresti chiederti perché vale la pena cimentarsi anche nel PNRR2. La partecipazione a entrambi i bandi non solo aumenta le tue possibilità di assunzione in ruolo, ma ti offre anche significativi vantaggi in termini di punteggio e mobilità professionale. Scopri come massimizzare le opportunità di carriera e garantire un futuro più stabile e dinamico nel mondo dell'istruzione.

I docenti, che superano un pubblico concorso ordinario per esami e titoli bandito dal 2023, hanno la possibilità di essere assunti in ruolo se rientranti nel 30% di idonei, oltre ad avere dei vantaggi in termini di punteggio nella mobilità e nelle graduatorie interne di istituto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: vantaggi - concorso - termini - punteggio

Concorso DSGA, come vedere il punteggio ottenuto alla prova orale. Il percorso - In occasione del concorso per 1435 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), l'USR Friuli Venezia Giulia comunica che, al termine di ciascuna sessione d’esame orale, la Commissione giudicatrice pubblicherà l'elenco dei candidati esaminati con i relativi punteggi, fornendo così un'importante opportunità di trasparenza e chiarezza nel processo di selezione.

U15 GOLD -VITTORIA NELLA FINALE DI COPPA LAZIO Bellissima partita quella vista giovedì pomeriggio nel campo neutro di Anagni contro la #dinamoladispoli. Dopo un inizio molto equilibrato è la squadra di coach Acconciamessa che chiude in vantaggio Vai su Facebook

Vincitore concorso scuola PNRR1: perché partecipare anche al PNRR2? Quali vantaggi in termini di punteggio e mobilità?; Concorso PNRR 2, perchè hanno potuto partecipare anche i docenti di ruolo? I vantaggi che ne possono trarre; Concorso PNRR 2: conviene accedere con la laurea o con l'abilitazione 30/60 CFU? Chiarimenti ed esempi concreti.

Concorso Docenti PNRR2: aver superato il concorso PNRR1 dà punteggio? - in particolare, molti di essi si domandano se l’aver superato il concorso docenti PNRR1 ha qualche vantaggio in termini di punteggio nei titoli di questo secondo concorso. Scrive msn.com

Concorso docenti 2024, chi lo supera potrà far valere punteggio per la mobilità e la graduatoria interna di istituto - Partecipare e superare il concorso scuola 2024 può offrire anche altri vantaggi per ... Segnala orizzontescuola.it