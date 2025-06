Viminale | massima allerta antiterrorismo

In un clima di crescente minaccia, il Viminale ha dichiarato la massima allerta antiterrorismo, intensificando le misure di prevenzione e vigilanza. Con oltre 29.000 obiettivi sensibili monitorati, tra infrastrutture critiche e interessi strategici, l’attenzione è massima per garantire la sicurezza di tutti. Questa crescente attenzione riflette la determinazione delle autorità a proteggere la collettività da minacce potenziali. La sicurezza resta una priorità assoluta, e il senso di responsabilità collettiva è più forte che mai.

19.29 Sono state potenziate le attività di prevenzione e analisi dei rischi per la sicurezza interna con particolare attenzione alle misure di contrasto del terrorismo. Oltre 29.000 obiettivi sensibili sottoposti a vigilanza, tra questi oltre 10.000 sono infrastrutture critiche e circa un migliaio riguardano interessi Usa e israeliani. Così emerge dai Comitati analisi strategica antiterrorismo e Ordine e sicurezza pubblica presieduti da Piantedosi assieme ai vertici Forze dell'Ordine, agenzie intelligence e cyber security. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

