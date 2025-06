Villa Ponchielli torna più bella grazie ai volontari

villa ponchielli torna più bella grazie ai volontari. In vista delle iniziative “ponchielliane” dei prossimi giovedì 26 giugno (conferenza in Officia Badoni a Lecco) e sabato 28 giugno (visita straordinaria al parco e al piano terreno di Villa Ponchielli), questo weekend le associazioni e i gruppi organizzatori degli eventi hanno organizzato una splendida giornata di pulizia e valorizzazione del parco, dimostrando ancora una volta come l’unione possa rendere la bellezza accessibile a tutti.

In vista delle iniziative "ponchielliane" dei prossimi giovedì 26 giugno (conferenza in Officia Badoni a Lecco) e sabato 28 giugno (visita straordinaria al parco e al piano terreno di Villa Ponchielli), questo weekend le associazioni e i gruppi organizzatori degli eventi hanno organizzato una splendida giornata di pulizia e valorizzazione del parco, dimostrando ancora una volta come l'unione possa rendere la bellezza accessibile a tutti.

