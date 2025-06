Villa Pamphili le ombre sugli agenti che controllarono Kaufman prima degli omicidi

L'inchiesta interna della polizia rileva una serie di procedure non rispettate su minori e codice rosso.

“Truffa ai danni degli italiani, provo sgomento e rabbia per i fondi facili al cinema”: Giuli tuona sugli 863mila euro di tax credit al presunto killer di villa Pamphili - Una vicenda sconvolgente che solleva profonde riflessioni sul sistema di finanziamenti pubblici nel nostro paese.

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Si chiamava Anastasia Trofimova la giovane mamma trovata morta a Villa Pamphili, con la figlia, Andromeda. La piccola, nata a Malta il 14 giugno 2024, è stata uccisa poco prima di compiere un anno. Anastasia viene da Omsk (federazione Russia) ed è nata Vai su Facebook

