Villa Pamphili si trasforma nel teatro di un enigma internazionale, dove l'inganno e la suspense si intrecciano in una spy story senza precedenti. Francis Kaufmann, alias Rexal Ford e Matteo Capozzi, incarna il vero mistero di questa vicenda, proprio come il protagonista de "Il talento di Mr. Ripley". Un intrigo che sfida le leggi della verità e del controllo, lasciando il pubblico senza fiato fino all'ultimo colpo di scena.

Roma, 22 giugno 2025 – Il talento di Mr. Ripley è far credere agli altri di essere ciò che non è. La frase calza perfettamente per Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, alias Matteo Capozzi, alias non si sa quanti. La figura del killer di Villa Pamphili sembra uscire direttamente dalle pagine di Patricia Highsmith, un fratello del suo Ripley, artista della truffa e omicida che sfugge alla giustizia. “Garbato, gradevole e assolutamente amorale”, lo definisce la Highsmith (pseudonimo di Mary Patricia Plangman), la più grande scrittrice statunitense di noir del ’900. Kaufmann è un simil Ripley, un Ripley che non ce l’ha fatta, ma che si è spinto oltre il personaggio letterario. 🔗 Leggi su Quotidiano.net