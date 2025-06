Villa Pamphili attesa per risultati medico-legali più approfonditi

L’attesa per i risultati medico-legali su Villa Pamphili si fa ancora più intensa, alimentando il mistero sul duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della sua neonata. La pista principale resta quella di un movente oscuro, mentre gli approfondimenti forensi potrebbero finalmente chiarire le cause della tragedia. La comunità romana aspetta con trepidazione una svolta decisiva in questa intricata vicenda, che potrebbe rivelare verità nascoste e fare luce su un caso che ha sconvolto tutti.

La pista del duplice omicidio, la ricerca di un movente e l'attesa di risultati medico-legali più approfonditi, che possano dare una risposta sulle reali cause della morte della ventinovenne Anastasia Trofimova, la donna trovata senza vita a Villa Pamphili, lo scorso 7 giugno a Roma. A poca distanza c'era il cadavere della figlia di pochi mesi. Sospettato di essere il responsabile delle due morti è Francis Kaufmann, alias di Rexal Ford, californiano di 46 anni fermato dalla polizia sull'isola greca di Skiatos. Si trova in carcere per l'omicidio della bambina di nome Andromeda, presumibilmente la figlia, nata il 14 giugno del 2024 a Malta, e per l'occultamento del cadavere della donna.

La ragazza che sognava il Mediterraneo è venuta a morire tra i rovi di un parco romano. Resiste il mistero ma la vittima di Villa Pamphili ha (almeno) un nome, lo stesso di certe eroine russe di stirpe orgogliosa. Anastasia. Cognome Trofimova. Ventotto anni. C Vai su Facebook

