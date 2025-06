Villa Pamaphili Rexal Ford avrebbe ucciso donna e bimba per rabbia e frustrazione | non aveva più soldi

Un dramma scuote Villa Pamphili: Rexal Ford, disperato e senza soldi, potrebbe aver reagito con violenza contro donna e bimba, considerandole un ostacolo ai suoi piani di fuga in Grecia. La tragica ipotesi degli inquirenti solleva interrogativi sulla spirale di rabbia che ha portato a un epilogo così terribile. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda sconvolgente.

Una delle ipotesi formulate dagli inquirenti che indagano sul duplice omicidio di Villa Pamphili è che Rexal Ford avrebbe ucciso donna e bambina per rabbia e frustrazione. Rimasto senza finanziamenti, voleva andare in Grecia, loro erano diventate un peso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Villa Pamphili, l’amico musicista di Rexal Ford: «Avevo vissuto con lui e la moglie. Erano una coppia bellissima, si amavano. Lei era un genio dell’informatica. Non l’avrebbe mai uccisa» - Nel cuore di Villa Pamphili, l’amico musicista Rexal Ford e sua moglie incarnavano un amore luminoso e una coppia affiatata.

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Borrelli, capo della Divisione Cinema, che avrebbe elargito fondi a Rexal Ford, l’uomo al centro delle indagini sugli orribili delitti di villa Pamphili. È stato confermato 3 giorni fa da Giuli. Fu nominato al ministero da Sandro Bondi nel Berlusconi IV. Vai su X

Dodici progetti, 13 finanziamenti pubblici ottenuti, un solo film realizzato. L’amico produttore di Rexal Ford, l’uomo di Villa Pamphili, avrebbe ricevuto più di 4 milioni di euro di fondi pubblici dall’Italia. Vai su Facebook

