Villa Litta note di jazz | Notes around Smg Via al primo festival

Villa Litta si trasforma nel cuore pulsante del jazz con il primo festival “Notes Around Smg”. Dal 25 al 28 giugno, la storica location di Lainate accoglie artisti di fama mondiale e giovani promesse, creando un ponte tra tradizione e novità. Un’occasione unica per immergersi in melodie coinvolgenti e valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso le note musicali. Questo evento segna l’inizio di una tradizione destinata a crescere nel tempo.

di Roberta Rampini LAINATE Prima edizione del festival "Notes Around Smg" diretto dal pianista Antonio Faraò da mercoledì 25 a sabato 28 giugno a Villa Litta di Lainate. Un appuntamento culturale che celebra il jazz con concerti esclusivi e performance diffuse: quattro serate con artisti di rilievo nazionale e internazionale, oltre a giovani talenti, per valorizzare il patrimonio architettonico e culturale della città attraverso la musica. Il palcoscenico sarà infatti il Teatro Naturale della Villa, immerso nel verde del parco storico. Si inizia mercoledì 25 giugno con un doppio appuntamento: dalle 20.

