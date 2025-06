Villa Castelli Pride 2025 | Uniti per celebrare diritti e amore

Villa Castelli si prepara a vivere un momento di grande festa e solidarietà con il Pride 2025, una celebrazione di diritti, amore e inclusione. La seconda edizione dell'evento promette di unire la comunità in un’esplosione di colori e positività, dimostrando che l’amore vince sempre. Non perdere questa occasione di sentirsi parte di qualcosa di più grande: insieme, possiamo costruire un futuro più giusto e aperto per tutti!

VILLA CASTELLI – La comunità di Villa Castelli è pronta a tingersi dei colori dell'arcobaleno per la seconda edizione del Villa Castelli Pride 2025, un evento dedicato alla celebrazione e alla rivendicazione dei diritti. L'appuntamento è fissato per sabato prossimo, 28 giugno, alle ore 17:00. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Villa Castelli Pride 2025: "Uniti per celebrare diritti e amore"

In questa notizia si parla di: villa - castelli - pride - diritti

Gaia madrina del Napoli Pride 2025: musica, diritti e identità in evoluzione - Gaia sarà la madrina del Napoli Pride 2025, un evento che celebra musica, diritti e identità in evoluzione.

Intervista per Il Fatto Quotidiano sul Villa Castelli Pride Il 28 giugno, si terrà la seconda edizione del #villacastellipride, il primo della provincia di Brindisi. Carmela Biondi , presidente di Villa Castelli On Line Aps spiega come il #Pride è un ponte: “Diamo visi Vai su Facebook

Uniti per celebrare diritti e amore: tutto pronto per il Villa Castelli Pride 2025; Villa Castelli Pride 2025: sabato 28 giugno, la seconda edizione; Non solo Milano e Roma: da Nord a Sud la carica dei Pride di provincia, in piazza contro invisibilità e….

Non solo Milano e Roma: da Nord a Sud la carica dei Pride di provincia, in piazza contro invisibilità e pregiudizi - Da Crema a Ostuni, da Bolzano a Favignana: 50 città italiane in marcia per i diritti LGBTQIA+. Segnala ilfattoquotidiano.it

Palermo Pride: in migliaia sfilano per diritti e Palestina - In tanti hanno sfilato per il Palermo Pride nonostante il gran caldo. Secondo msn.com