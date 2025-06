Vieri | Auguro a Gattuso ogni bene Serve una squadra che arrivi al cuore della gente

Vieri esprime il suo affetto e fiducia in Gattuso, sottolineando l’importanza di avere una squadra capace di conquistare il cuore della gente. Bobo confida che il nuovo ct azzurro saprà infondere forza, passione e competenza tecnica per riportare l’Italia ai vertici mondiali. E il suo invito è chiaro: "Lo aspetto sui campi di padel", perché anche lo sport più amato può unire e ispirare.

