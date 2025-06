VIDEO | Vita e rock di Vasco la notte spericolata di Messina

Vasco e la band sono una certezza, come sempre, non deludono mai e portano l’energia pura sul palco. La notte di Messina si è trasformata in una celebrazione della vita autentica, tra musica, emozioni e un messaggio di pace che risuona forte. Vasco, il vero re del rock italiano, ha ancora una volta conquistato il cuore dei suoi fan, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale. Questo è solo l’inizio di un 2025 all'insegna della grande musica e della passione.

Una celebrazione della vita, quella vera, vissuta, diretta. E la bandiera della pace regalata da don Ciotti che sventola. È questo e molto altro dal vivo, il Vasco 2025 che ha scosso la notte di Messina che si apre ai grandi eventi dell'anno. Vasco e la band sono una certezza, come sempre, non. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Vita e rock di Vasco, la notte "spericolata" di Messina

In questa notizia si parla di: vasco - vita - notte - messina

È la notte di Vasco, il Magnifico Visarno sold out per lo show. “Siamo una vita spericolata” - Sta per iniziare una notte indimenticabile all'insegna di Vasco Rossi, il Magnifico, che torna a infiammare Firenze con il suo show sold out alla Visarno Arena.

Vasco Rossi conquista Firenze: 65mila in delirio nella notte rock. Via con la “Vita spericolata” - Vasco Rossi conquista Firenze con una performance epica che ha fatto vibrare il cuore di 65.000 fan entusiasti.

Oggi concertone di Vasco Rossi a Messina e anche domani chi di voi vuole raccontare il viaggio verso il concerto e le foto e momenti di questi due giorni grandiosi può scriverci e mandarci le foto che verranno pubblicate su questa pagina buon concerto del gr Vai su Facebook

VIDEO | Vita e rock di Vasco, la notte spericolata di Messina; “Grazie Messina... siete fantastici!”: Vasco Rossi incanta 40mila persone e lancia un messaggio:; Vasco accende Messina: 40mila cuori in festa contro l’odio e le guerre [FOTO].

Vasco Rossi a Messina è un inno alla vita: “Dove c’è musica non c’è guerra” VIDEO - Il segreto della sua logevità ce l'ha spiegata Clemente Mimun, direttore del Tg5, che lo conosce bene: "Più che concerti si tratta di raduni collettivi" ... informazione.it scrive

“Grazie Messina... siete fantastici!”: Vasco Rossi incanta 40mila persone e lancia un messaggio: "No alla guerra, celebriamo la vita" VIDEO - Il grande messaggio: “Di fronte a un mondo pieno di odio, di violenza, di valori rovesciati, noi celebriamo la vita il mio è un concerto di luce” ... Come scrive msn.com