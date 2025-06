VIDEO | Violenta rissa in discoteca c' è chi fugge via spaventato | Aiuto cosi lo ammazza

smartphone, lasciando emergere un quadro di caos e paura. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza nei locali notturni, dove divertimento e pericolo possono spesso intrecciarsi in modo imprevedibile. La violenza esplosa ieri sera ci ricorda quanto sia importante mantenere alta l’attenzione e promuovere ambienti più sicuri. La vicenda è ancora sotto indagine, ma il messaggio è chiaro: nessuno deve sentirsi impotente di fronte alla violenza.

Violenta rissa ieri sera in un noto locale della riviera nord che ospita serate danzanti. Improvvisamente alcuni ragazzi hanno iniziato a picchiarsi in mezzo a tante altre persone che affollavano la pista da ballo. In tanti si sono allontanati spaventati, altri hanno filmato la scena con il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Violenta rissa in discoteca, c'è chi fugge via spaventato: "Aiuto, cosi lo ammazza"

In questa notizia si parla di: violenta - rissa - discoteca - fugge

San Benedetto, Amir ucciso a coltellate nella rissa: dissequestrata la discoteca, ma il questore sospende la licenza - Un tragico episodio ha scosso San Benedetto del Tronto, con l'uccisione di Amir a coltellate durante una rissa.

VIDEO | Violenta rissa in discoteca, c'è chi fugge via spaventato: Aiuto, cosi lo ammazza; Gli agenti sono impegnati a sedare una rissa, lui sfonda il finestrino della Volante e fugge; Rissa fuori dal The Club di largo La Foppa. Due 18enni accoltellano il buttafuori a schiena e addome: arrestati.

Nove arresti per una violenta rissa in una discoteca del porto di Denia - Ieri sera, una violenta rissa tra una quindicina di persone in una discoteca del porto di Dénia ha costretto l'intervento di diverse pattuglie della polizia e ha portato a diversi arresti. Segnala denia.com

Rissa in una discoteca all’Olimpico: 7 identificati, diversi feriti - La violenta rissa per cause sconosciute La serata in discoteca però è finita nel peggiore dei modi, quando all'improvviso è iniziato il finimondo e il fuggi fuggi di molti dei presenti ... fanpage.it scrive