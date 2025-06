VIDEO Usa trova i giocatori dell’Inter a fare shopping e…

In un mondo dove i campioni sono anche trendsetter, ecco le immagini esclusive che ritraggono Zalewski, Carlos Augusto e Zielinski mentre si dedicano allo shopping tra Los Angeles e Seattle. L’Inter, sempre sotto i riflettori, non smette di stupire: scopriamo insieme questa incursione fashion dei nostri eroi sul campo e fuori. La domanda ora è: cosa ci riserveranno i prossimi giorni?

Zalewski, Carlos Augusto e Zielinski, mentre l'Inter era a Los Angeles prima di trasferirsi a Seattle, sono stati avvistati da un fotografo. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Usa, trova i giocatori dell’Inter a fare shopping e…

In questa notizia si parla di: inter - trova - giocatori - fare

Usa, trova i giocatori dell'Inter a fare shopping e... - con un entusiasmo contagioso, invitandoli a condividere il momento con i suoi follower. La loro paparazzata ha immediatamente fatto il giro del web, regalando un sorriso ai tifosi nerazzurri che sperano in grandi vittorie e in un’estate ricca di sorprese.

Inter, Zampini: “Loro tifosi a fare i caroselli e giocatori che deridevano la Juve che perdeva la finale contro Ronaldo e Messi. Materazzi…” - La rivalità calcistica tra Juventus e Inter continua a infiammare gli animi dei tifosi, trasformando ogni vittoria e sconfitta in un evento memorabile.

È tempo di PSG-Inter: vivi con noi in diretta l'avvicinamento alla partita con analisi, commenti e l'apporto degli inviati presenti a Monaco di Baviera e... Vai su Facebook

Usa, trova i giocatori dell'Inter a fare shopping e...; L'Inter fatica ma vince: basta un gol di Asllani contro il Verona. Inzaghi torna a -3 dal Napoli; Champions League, l'Inter fa il colpo a Monaco: 2 a 1 con il Bayern - Aggiornamento del 08 Aprile delle ore 23:17.

Inter-Urawa Reds 2-1, le pagelle nerazzurre: Lautaro trascinatore, Carlos un birillo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

Inter, niente da fare per il giocatore a Gennaio. Ma a Giugno entrerá in gioco Marotta - Continua a leggere Inter, niente da fare per il giocatore a Gennaio. Secondo msn.com