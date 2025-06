VIDEO | Oltre 300mila euro truffando anziani | arrestati ' zia' ' zio' e altri 11

Una vasta operazione dei Carabinieri di Genova ha portato all’arresto di 13 persone, tra cui ‘zia’ e ‘zio’, coinvolte in una truffa da oltre 300.000 euro ai danni di anziani. L’indagine, denominata “Pomelia”, ha smantellato un’organizzazione criminale che sfruttava la fiducia delle vittime per lucrare ingenti somme. Questa vicenda mette in luce l’urgente necessità di vigilare e proteggere i più vulnerabili, affinché simili crimini non si ripetano.

Tredici persone, tra cui 'zia' e 'zio' (come venivano chiamati i promotori dell'organizzazione), sono finite in manette all'alba di oggi, domenica 22 giugno 2025, nell'ambito dell'operazione 'Pomelia' dei carabinieri del comando provinciale di Genova, che ha permesso di smantellare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | Oltre 300mila euro, truffando anziani: arrestati 'zia', 'zio' e altri 11

In questa notizia si parla di: oltre - 300mila - euro - truffando

Oro venduto sotto traccia, sequestrati oltre 300mila euro: imprenditore e rappresentante nei guai - Sequestrati oltre 300mila euro in oro venduto sotto traccia, con un'operazione della Guardia di Finanza che coinvolge un imprenditore e il suo rappresentante.

Formia, oltre 300mila euro per la “Sicurezza nella scuola” - A Formia è partito il progetto “Sicurezza nella scuola”, un investimento superiore a 300mila euro promosso dall’Amministrazione Comunale di Gianluca Taddeo.

Truffa Amazon per 300mila dollari: ecco la strategia di un 22enne; Como, truffa fondi Covid: tre arresti. In barca con i soldi dello Stato; Vittoria, truffa alle assicurazioni: cinque indagati.

Influencer nasconde al Fisco oltre 300mila euro - 000 euro una influencer, molto attiva sui social e seguita da circa un milione di follower, scoperta dalla guardia di ... Secondo msn.com

Sequestrati beni per oltre 300mila euro a trafficante droga - Il sequestro di un appartamento con annesso garage, dal valore di mercato stimato in circa 300mila euro, e il congelamento ... Secondo ansa.it