VIDEO | Nervi tesi da CM Punk e Seth Rollins al Fanatics Fest

È in corso di svolgimento l’edizione 2025 del Fanatics Fest in quel di New York. Diverse le Superstar WWE presenti all’evento tra cui CM Punk e Seth Rollins. È risaputo che tra i due non scorra buon sangue e non manca mai occasione per aspri confronti ogni volta che si vedono. Così è successo anche stavolta. Nervi tesi. Nervi tesi tra CM Punk e Seth Rollins al Fanatics Fest. I due hanno avuto un acceso scambio verbale e di fatto non se le sono mandate a dire. I due si sono anche spintonati con “The Visionary” che ha messo in mostra la sua valigetta del Money In The Bank. Proprio quando la rissa sembra inevitabile sono intervenuti gli uomini della sicurezza a separarli. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net