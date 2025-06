Vicolungo The Style Outlets | al via la quarta edizione del concorso social Impiatto forte con lo chef Cannavacciuolo

Sei pronto a mettere alla prova la tua creatività culinaria? Vicolungo The Style Outlets lancia la quarta edizione di “Impiatto Forte”, il contest social che coinvolge appassionati e aspiranti chef. Questa volta, sotto la guida dello straordinario chef Cannavacciuolo, i concorrenti si sfideranno a colpi di fantasia e gusto per conquistare il titolo. Vuoi scoprire se hai quello che serve? Non perdere questa occasione di brillare in cucina!

L’attesa è finita! Sul canale Instagram di Vicolungo The Style Outlets parte la quarta edizione di “Impiatto Forte”, l’ormai celebre concorso social ideato dal centro che mette alla prova la creatività dei concorrenti. Anche quest’anno, i tre fortunati che accederanno alla sfida finale a colpi di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Vicolungo The Style Outlets: al via la quarta edizione del concorso social "Impiatto forte" con lo chef Cannavacciuolo

In questa notizia si parla di: vicolungo - style - outlets - quarta

Torna per il secondo anno il Recruiting Day 2025, un'intera giornata dedicata a chi offre e chi cerca lavoro. L'appuntamento è al Vicolungo The Style Outlets - Se sei in cerca di lavoro o desideri ampliare il tuo team, non perdere il Recruiting Day 2025! Giovedì 5 giugno, al Vicolungo The Style Outlets, avrai l'opportunità di incontrare aziende pronte a investire nei talenti.

A Vicolungo The Style Outlets 4 milioni di visitatori; Vicolungo The Style Outlets amplia l’area food con nuovi ingressi; Impiatto Forte 2025 torna a Vicolungo The Style Outlets con lo chef Antonino Cannavacciuolo.

Al via la quarta edizione di impiatto forte al vicolungo the style outlets con giudice antonino cannavacciuolo - Il concorso social “Impiatto Forte” di Vicolungo The Style Outlets invita appassionati a creare piatti estivi ispirati alla spiaggia, con la finale il 16 luglio e premi firmati Antonino Cannavacciuolo ... Riporta gaeta.it

Grande successo per il Recruiting Day 2025 all'outlet di Vicolungo - Grande successo per il Recruiting Day 2025 organizzato da Vicolungo The Style Outlets e Agenzia Piemonte Lavoro che si è tenuto nel centro giovedì 5 giugno. Come scrive novaratoday.it