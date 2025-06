Viaggio nel Barocco all’Auditorium

Immergiti in un affascinante viaggio nel cuore del barocco, tra melodie sacre e virtuosismi senza tempo. L’evento “Lodate il Signore in ogni luogo” promette un’esperienza musicale unica, orchestrata dal festival Brianza Classica presso l’Auditorium di Seregno. Non perdere questa occasione: prenota subito il tuo posto chiamando il 335-5461501 e lasciati trasportare dalle meraviglie di compositori come Handel, Torelli, Scarlatti, Locatelli e Bach. A...

Il “Rejoice greatly” dal Messiah di Handel, una sinfonia di Torelli, la cantata “Non so qual piĂą m’ingombra” di Scarlatti, una pastorale di Locatelli e una cantata di Bach. Si potranno prenotare giĂ da domani, chiamando il 335-5461501, i posti per assistere al concerto dal titolo “Lodate il Signore in ogni luogo”, che il festival itinerante Brianza Classica organizzerĂ nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno per sabato alle 20.30. A esibirsi saranno il quintetto dell’Orchestra Barocca Siciliana affiancato dal soprano Martina Licarie da Calogero Contino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Viaggio nel Barocco all’Auditorium

