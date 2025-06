Viaggio in pallone Ricordi

Ricordo ancora quell’emozione travolgente: il cuore che batteva forte, l’orizzonte che si stagliava all’infinito. L’esperienza in pallone di Franco Presicci è un viaggio tra sogno e paura, un ricordo indelebile di coraggio e meraviglia. Un’avventura che ti invita a superare i tuoi limiti e a scoprire la magia di volare oltre le nuvole, lasciandoti catturare dalla bellezza del mondo visto dall’alto. È un ricordo che resterà vivo per sempre.

Di Franco Presicci: Fu un pomeriggio esaltante. Non avrei mai pensato che un giorno mi sarei calato nella cesta di un aerostato che si apprestava a volare verso le nuvole. Me lo chiesero e non seppi dire di no. L'interlocutore non si accorse di un pizzico di titubanza e mi ringraziò: molti avevano rifiutato. Io affrontavo tutto quello che mi incuteva paura e questa avventura mi affascinava. Una settimana dopo raggiunsi lo stadio Senigaglia di Como, da dove i "volatili" dovevano partire per unna gara organizzata dalla Henkel. Facemmo una sosta davanti all'entrata, perché i vigili del fuoco stavano gonfiando i palloni ed era pericoloso avere gente tra i piedi.

