Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 19 | 25

Benvenuti a questa editione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio che vi tiene aggiornati sulle condizioni del traffico in tempo reale. Questa sera, alle 19:25 del 22 giugno 2025, segnaliamo code e rallentamenti sulla Aurelia tra Palidoro e testa di Lepre, sulla Roma-Fiumicino e sulla Pontina. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio i disagi e arrivare a destinazione senza stress.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sull'Aurelia Ci sono code all'altezza di Palidoro è all'altezza di testa di lepre è ancora code più avanti tra Malagrotta raccordo anulare sulla 91 Roma Fiumicino code altezza raccordo verso Roma sul raccordo cose troppo appena esterne tra Casine Appiani interna sulla Pontina code tratti da Pomezia a Spinaceto verso Roma sulla Appia code tra Frattocchie raccordo nelle due direzioni e spostiamo sulla via Litoranea traffico Secondo te ti tra Capocotta e Villaggio Tognazzi nelle due direzioni e per quanto riguarda il trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana per attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo dell'interscambio con la metro B anche oggi stop ai treni da inizio A fine servizio viaggiano le navette bus ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio

