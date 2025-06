Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 18 | 25

Benvenuti da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato a tenervi aggiornati sulle condizioni del traffico in tempo reale. Oggi, 22 giugno 2025 alle 18:25, si registrano rallentamenti e code su diverse arterie, tra cui l'Aurelia tra Cerveteri e Torrimpietra, la Roma Fiumicino sul raccordo verso la capitale e la Pontina da Pomezia. Rimanete con noi per scoprire come affrontare al meglio la viabilità odierna.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura la 12 Tarquinia rallentamenti tra Cerveteri e Torrimpietra sull'Aurelia a coda altezza a Palidoro e più avanti altezza Testa di Lepre sulla 91 Roma Fiumicino code altezza raccordo verso Roma sul raccordo code tra le apine esterne tra Casilina e Appia interna la Pontina code a tratti da Pomezia Spinaceto verso Roma sulla Appia code tra Frattocchie raccordo anulare nelle due direzioni che possiamo sulla via Litoranea traffico intenso code a tratti tra Capocotta il villaggio Tognazzi nei due sensi di marcia per il trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana per attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Il Colosseo è dell'interscambio con la metro B anche oggi stop ai treni da inizio A fine servizio viaggiano le navette bus ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 18:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

