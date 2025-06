Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 16 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità del Lazio. Oggi, 22 giugno 2025, alle ore 16:25, vi aggiorniamo sulle condizioni del traffico nella regione, tra cui l'apertura della Pontina da Pomezia a Spinaceto verso Roma e le code sulla via Litoranea tra Capocotta e Villaggio Tognazzi. Restate con noi per rimanere sempre informati sui principali aggiornamenti della mobilità capitolina e regionale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura la Pontina da Pomezia a Spinaceto verso Roma ci spostiamo sulla via Litoranea traffico intenso e code a tratti tra Capocotta e Villaggio Tognazzi In entrambe le direzioni sul Raccordo Anulare allentamenti tra Ardeatine Appia in esterna per il trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana per attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'Inter cambio con la metro B anche oggi stop ai treni da inizio e fine servizio viaggiano le navette Bus per gli eventi nella capitale la notte bianca nel quartiere Eur sono interdetti al transito veicolare Viale America in viale oggi fino a lunedì 23 giugno contestualmente sono divieti bus di zona ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio