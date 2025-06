Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 15 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a rendere la vostra mobilità più sicura e informata. Oggi, alle ore 15:25 del 22 giugno 2025, segnaliamo un incendio nei pressi del km 597 sull'A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Anagni, che provoca fumo in carreggiata. Prestate attenzione e pianificate i vostri spostamenti con cura, soprattutto nel trasporto pubblico capitolino.

in apertura su A1 Roma Napoli un incendio nei pressi del km 597 tra Colleferro e Anagni provoca fumo in carreggiata prestare attenzione per il trasporto pubblico capitolino la linea C della metropolitana per attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'interscambio con la metro B anche oggi stop ai treni da inizio A fine servizio viaggiano le buste sostitutive per gli eventi nella capitale la notte bianca del quartiere Eur sono interdetta al transito veicolare Viale America e viale Beethoven oggi è fino al domani lunedì 23 giugno contestualmente Sono deviati i bus di zona ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio