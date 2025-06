Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 13 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio per tenervi sempre aggiornati sulla viabilità. Oggi, 22 giugno 2025 alle ore 13:25, registriamo alcuni incidenti che, fortunatamente, non hanno causato disagi significativi sulla rete stradale. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli e i consigli per il vostro viaggio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura due incidenti sulla A1 Roma Napoli un incidente tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli altro incidente sulla Roma Tarquinia tra Cerveteri e Santa Severa in direzione Tarquinia in entrambi i casi non ci sono ripercussioni di traffico altro incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata interna crea code tra le uscite Ardeatina e Pontina ci spostiamo sulla via Cassia Dov'è stato rimosso un incidente tra via baccanello e Formello in direzione raccordo anulare traffico scorrevole ora il trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana per attività connessi all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'interscambio con la metro B anche oggi stop ai treni da inizio A fine servizio viaggiano le navette bus M C San Giovanni Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle per gli eventi nella capitale la notte bianca nel quartiere Eur sono interdette al transito veicolare via America e viale Beethoven oggi fino a lunedì 23 giugno contestualmente Sono deviati i bus di zona da Claudio di felice e astrale in mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio