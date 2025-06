Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 12 | 25

Benvenuti a questa speciale edizione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a tenervi sempre aggiornati sul traffico e le emergenze sulle nostre strade. Oggi, alle 12:25 del 22 giugno 2025, segnaliamo code e rallentamenti sul raccordo anulare, tra Laurentina e Pontina, a causa di incidenti. Restate con noi per tutte le ultime notizie sulla viabilità romana e regionale, per garantirvi un viaggio più sicuro e sereno.

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare carreggiata interna un incidente crea code tra le uscite Laurentina e Pontina ci spostiamo sulla via Cassia Dopo un incidente crea code tra via di baccanello il bivio per Formello in direzione Roma sulla Pontina rallentamenti per traffico tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina code su via Nettunense tra Aprilia e via genio civile verso Anzio per gli eventi nella capitale la notte bianca nel quartiere Eur sono interdette al transito veicolare Viale America viale Beethoven oggi fino a lunedì 23 giugno contestualmente Sono deviati bus di zona il trasporto ferroviario proseguono i lavori di potenziamento dell'infrastruttura tra le stazioni di Roma Tiburtina e Guidonia e dei lavori di manutenzione tra Avezzano e Sulmona la circolazione è sospesa attivi bus sostitutivi dettagli su infomobilità Astral Spa punto.