Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 11 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio regionale che vi tiene aggiornati sulle condizioni della viabilità nel Lazio. Oggi, 22 giugno 2025, alle ore 11:25, si segnalano rallentamenti sul raccordo anulare, tra Laurentina e Pontina, e sulla Pontina tra Tor de' Cenci e Castel di Decima in direzione Latina. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e i dettagli sui cantieri e le eventuali deviazioni.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare carreggiata interna rallentamenti per traffico tra le uscite Laurentina e Pontina sulla Pontina traffico rallentato tra Tor de' Cenci e Castel di Decima in direzione Latina ci spostiamo sull'Aurelia qui code per traffico tra torrimpietra-palidoro in direzione Civitavecchia diamo uno sguardo ai cantieri sulla A1 roma-napoli per lavori chiusa la stazione di anagni-fiuggi dalle 22 di domani lunedì 23 giugno e fino alle 6 del mattino seguente in direzione Napoli uscita consigliata Colleferro entrata consigliata Ferentino la chiusura si replica nella notte successiva con le stesse modalità in chiusura il trasporto ferroviario proseguono i lavori di manutenzione nella stazione di Rocca d'Evandro pertanto la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni fino e Vairano attivo e corse con bus modifiche per i treni regionali Intercity è alta velocità fino alle 4:30 di domani lunedì 23 giugno dettagli su infomobilità Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it