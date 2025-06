Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 10 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio della regione Lazio che vi tiene aggiornati sulle condizioni del traffico in tempo reale. Questa mattina, nel dettaglio, si registrano rallentamenti e code su diverse arterie principali di Roma e dintorni. Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità e pianificare al meglio i vostri spostamenti, perché sapere cosa succede in strada è il primo passo per arrivare puntuali e senza stress.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio rimosso un incidente sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra le uscite di Casal del Marmo e Boccea traffico regolare in carreggiata interna rallentamenti per traffico tra Laurentina e Pontina sulla Pontina rallentamenti tra Tor de' Cenci e via di Pratica in direzione Latina ci spostiamo sull'Aurelia qui code per traffico tra Torre in Pietra e Palidoro in direzione Civitavecchia infine il trasporto ferroviario tornata regolare la linea alta velocità Napoli Roma risolto l'inconveniente tecnico a un treno in prossimità di Tora i treni con molti hanno subito ritardi fino a 20 minuti da Claudio De Felice Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 10:25

