Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 09 | 25

Benvenuti agli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 22 giugno 2025 alle ore 09:25. Astral Infomobilità, il servizio regionale di informazione sulla mobilità, vi tiene costantemente aggiornati sui principali disagi e deviazioni che interessano la rete stradale e ferroviaria. In questa edizione, segnaliamo rallentamenti sul Raccordo Anulare tra Casal del Marmo e Boccea, così come traffico intenso sull'Aurelia a Torrimpietra. Restate con noi per tutte le ultime notizie sulla viabilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati tra le azioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si deve regolare su gran parte della rete viaria regionale Tuttavia un incidente sul Raccordo Anulare crea rallentamenti in esterna tra le uscite Casal del Marmo e Boccea ci spostiamo sull'Aurelia qui per traffico all'altezza di Torrimpietra in direzione Civitavecchia infine il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Napoli Roma circolazione rallentata per Verifiche Tecniche Pignataro Maggiore Ed ora possibili ritardi fino a 20 minuti per i treni alta velocità coinvolti

