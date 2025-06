Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 08 | 25

Ben ritrovati con l’aggiornamento di Astral Infomobilità sulla viabilità nel Lazio. Oggi, 22 giugno 2025 alle ore 08:25, la circolazione si presenta regolare su autostrade e strade regionali, senza criticità. Ricordiamo inoltre che fino alle 22 è attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate, per facilitare gli spostamenti in auto. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sulla mobilità.

Al momento la circolazione si mantiene regolare sulle strade autostrade regionali nessuna criticità da segnalare al momento ricordiamo che sulle autostrade per facilitare gli spostamenti in auto fino alle 22 questa sera È attivo il divieto di circolazione ai mezzi pesanti con Massa superiore a 7 tonnellate e mezzo diamo uno sguardo ai cantieri sulla diramazione Roma Sud per lavori di pavimentazione chiuso il tratto Monte Porzio Catone San Cesareo dalle 22 di domani lunedì 23 giugno fino alle 6 del mattino seguente entrata consigliata in direzione A1 Milano Napoli San Cesareo uscita consigliata per il traffico che proviene dal raccordo anulare monteporziocatone la chiusura si replica nella notte successiva con le stesse modalità

