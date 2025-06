Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-06-2025 ore 07 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per le ultime news sulla viabilità nel Lazio. Al momento, le strade di Roma e regione laziale sono libere da criticità, garantendo un flusso regolare di veicoli. Ricordiamo che il blocco dei mezzi pesanti è in vigore fino alle 22, mentre il trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana prosegue con regolarità. Restate sintonizzati per aggiornamenti continui.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolare si presenta regolare sulle strade e autostrade regionali nessuna criticità da segnalare al momento ad agevolare gli spostamenti il blocco dei mezzi pesanti in vigore dalle 7 di questa mattina fino alle 22 di questa sera ora il trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana per attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'interscambio con la metro B anche oggi stop ai treni da inizio A fine servizio viaggiano le navette bus M C San Giovanni Pantano ed MC3 San Giovanni in parco di Centocelle

