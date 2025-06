Viabilità e agricoltura le priorità del parco

Il Parco Adda Nord si presenta come un gioiello naturale e culturale, con una visione chiara: valorizzare agricoltura, paesaggio e turismo per un futuro sostenibile. Durante l'incontro con la Regione, sono emerse le priorità strategiche, tra cui il nodo viabilità tra il nuovo ponte di Paderno e la frana di Cornate, fondamentale per ripristinare i collegamenti e ridare vita a una delle ciclovie più amate della Lombardia. La protezione dei campi e delle...

Agricoltura, paesaggio e turismo: il futuro del Parco Adda Nord all’incontro con la Regione, all’ordine del giorno anche il nodo viabilità fra il nuovo ponte sul fiume a Paderno e la frana a Cornate cha da più di un anno ha interrotto il passaggio sulle sponde di una delle ciclovie più amate della Lombardia. Una cesura che interessa tutta l’area e ha cancellato il collegamento a due ruote fra hinterland e Brianza. La protezione dei campi e delle produzioni, la nascita di un marchio di tutela ambientale sono al centro dell’agenda che il presidente del polmone Giorgio Monti, dopo aver confermare la linea di continuità del nuovo Consiglio di gestione rispetto al recente passato, ha sottoposto all’assessore Gianluca Comazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Viabilità e agricoltura, le priorità del parco"

In questa notizia si parla di: viabilità - agricoltura - parco - priorità

Da Viterbo a Pesaro Urbino, sei province del centro Italia fanno squadra: "Viabilità e rete scolastica le priorità" - Il 12 maggio, si è svolto un incontro online tra sei province del centro Italia, da Viterbo a Pesaro Urbino, promosso dal presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti.

Xylella e agricoltura sostenibile: formazione e workshop al Parco Dune Costiere - Dal 13 al 17 maggio, Ostuni ospiterà una settimana di formazione e workshop dedicati all'agricoltura sostenibile, incentrata sulla Xylella e sulle pratiche innovative.

Viabilità e agricoltura, le priorità del parco; Milandri, ora 3 donne in giunta: Concluderemo i progetti iniziati.