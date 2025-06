Via Sforza svolta per l’ex obitorio Ospiterà aule e servizi della Statale | Investimenti per 6,2 milioni

Via Sforza si trasforma: dall'ex obitorio al cuore pulsante della formazione milanese. Con un investimento di 62 milioni di euro, l'Università degli Studi di Milano dà nuova vita a un pezzo di storia della città, creando aule e servizi innovativi per gli studenti. Questo intervento rappresenta il primo passo verso il recupero di spazi vuoti e la rigenerazione urbana, confermando l'impegno di Milano nel valorizzare il suo patrimonio e costruire un futuro all'insegna dell'istruzione.

È il primo passo verso il recupero di uno spazio vuoto, un pezzo di storia di Milano che cambia volto e assume nuove funzioni. L’antico edificio di via Francesco Sforza 38, quello che ospitava un tempo l’obitorio del Policlinico, grazie a un accordo sarà riqualificato dall’ Università degli Studi di Milano e ospiterà aule, spazi per la terza missione e altri servizi per gli studenti. Ad avviare il recupero del complesso, di cui la soprintendenza ha sancito l’interesse artistico, è una delibera approvata dal Comune, con cui l’amministrazione, proprietaria dell’immobile, ne ha deliberato la concessione gratuita all’ateneo in diritto di superficie per un periodo di 50 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Sforza, svolta per l’ex obitorio. Ospiterà aule e servizi della Statale: "Investimenti per 6,2 milioni"

