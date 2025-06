Via Monte San Calogero | Degrado e rifiuti davanti a una scuola

Via Monte San Calogero numero 18, marciapiedi inaccessibili e spazzatura ovunque, esattamente di fronte a una scuola elementare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Via Monte San Calogero: "Degrado e rifiuti davanti a una scuola"

In questa notizia si parla di: monte - calogero - scuola - degrado

Zingonia, l’operazione riscatto passa da una nuova scuola superiore. Istruzione contro il degrado - Zingonia, quartiere segnato dal degrado, si reinventa con una nuova scuola superiore. Attraverso questo progetto della Provincia di Bergamo, che investe 1,35 milioni di euro, si mira a offrire un’istruzione di qualità e a favorire il riscatto sociale, contribuendo alla riqualificazione di un’area bisognosa di rinascita e speranza.

Via Monte San Calogero: Degrado e rifiuti davanti a una scuola :: Segnalazione a Palermo; Via Monte San Calogero, davanti a una scuola materna marciapiedi distrutti dai rami degli alberi; Via Monte San Calogero | Degrado e rifiuti davanti a una scuola.

Parini, l'ex scuola di Monte Sacro covo di pusher e sbandati. «Risse e furti quotidiani» - La sera, a passare davanti a quella che era una scuola, «c’è da aver paura». Da ilmessaggero.it

Fuori dalla scuola Don Bosco a Montesacro: le foto di una lettrice - Ecco cosa accade ogni giorno fuori dalla scuola Don Bosco a Monte Sacro. romatoday.it scrive