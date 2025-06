Via libera allo scambio | si chiude il colpo Osimhen

Il Napoli dà il via libera allo scambio e si prepara a chiudere il colpo Osimhen, aprendo le porte a un maxi affare che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo. L’ipotesi di uno scambio multiplo tra Napoli, Liverpool e altre big europee sta prendendo corpo, coinvolgendo talenti come Darwin Nunez e Federico Chiesa. Una trattativa audace che potrebbe cambiare il volto del calcio italiano e internazionale: ecco i dettagli di questa potenziale rivoluzione.

Il Napoli dà il via libera per Victor Osimhen: il maxi scambio che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo Negli ultimi giorni è emersa con forza una possibile trattativa tra Napoli e Liverpool che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo con un coinvolgimento di tre giocatori di primo piano: Victor Osimhen, Darwin Nunez e Federico Chiesa. L’ipotesi di uno scambio multiplo sta progressivamente prendendo forma. Da una parte c’è il Napoli, che potrebbe essere interessato a Darwin Nunez e Federico Chiesa per rinforzare il reparto offensivo e avere più soluzioni tattiche per la prossima stagione; dall’altra il Liverpool, che valuta attentamente l’opportunità di accogliere Victor Osimhen, considerato uno degli attaccanti più prolifici e promettenti del calcio europeo. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: scambio - osimhen - libera - chiude

Juve: nuovo affare in Portogallo, si chiude con uno scambio - La Juventus è pronta a chiudere un nuovo affare in Portogallo, puntando su un calciatore di elevato livello per rinforzare la squadra nel prossimo calciomercato.

Victor Osimhen ha deciso di dire definitivamente no all'Al Hilal Il club arabo sembrava aver trovato l'accordo col giocatore negli scorsi giorni. Dopo aver alzato l'offerta per il Napoli a 75 milioni di euro, l'operazione sembrava prossima alla conclusione, ma l'o Vai su Facebook

Fava: Farei lo scambio Osimhen-Nunez e Chiesa; Doppio scambio per Osimhen: il Napoli ha già accettato; Tuttosport - Napoli attivissimo sul mercato, si attende il via libera per Juanlu: le cifre.

Osimhen al Liverpool: beffa Juve sul doppio scambio col Napoli - Osimhen pare abbia scelto la sua destinazione, con i Reds che piazzano il doppio scambio che convince il Napoli a completare l'operazione. Lo riporta spazioj.it

Scambio Leao-Osimhen? Una nuova indiscrezione agita il mercato - Nelle ultime ore si è parlato dello scambio tra Milan e Napoli, tra Leao e Osimhen. Riporta msn.com