Via Gran Sasso a Chieti proseguono a ritmo serrato i lavori di messa in sicurezza della frana

Lavori incessanti e di grande precisione stanno trasformando via Gran Sasso a Chieti, dove la sicurezza pubblica viene prioritariamente tutelata. Gli interventi di consolidamento, con reti metalliche e pali di sostegno, rappresentano un passo determinante per proteggere la civilt√† e il patrimonio urbanistico della zona. La comunit√† pu√≤ confidare in un miglioramento tattico e duraturo, mentre i lavori proseguono senza sosta per garantire un futuro pi√Ļ sicuro a tutti.

Proseguono senza sosta gli interventi di consolidamento della frana in via Gran Sasso a Chieti. Attualmente si stanno ancorando con reti metalliche e rafforzando con pali la parete interessata dal dissesto idrogeologico, a tutela della strada sovrastante e degli edifici residenziali presenti.

