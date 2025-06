Via Anwar Sadat automobilisti sul marciapiedi per superare il blocco del cantiere

In via Anwar Sadat, alcuni automobilisti sfidano le regole e il buon senso, percorrendo i marciapiedi per aggirare il blocco del cantiere e risparmiare tempo. Un comportamento che preoccupa residenti e passanti, evidenziando un malcostume diffuso che mette in pericolo la sicurezza di tutti. La questione solleva interrogativi sulla sensibilità civica e sul rispetto delle norme stradali, aspetti fondamentali per mantenere ordine e sicurezza nelle nostre strade.

Con le macchine sul marciapiedi per superare l'area del cantiere senza fare lunghi giri. È il malcostume di alcuni automobilisti segnalato dai residenti di via Anwar Sadat, nella zona della Fiera, strada parzialmente chiusa al traffico dal 2 maggio scorso a causa di un cedimento del manto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Via Anwar Sadat, automobilisti sul marciapiedi per superare il blocco del cantiere

