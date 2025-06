Via Anwar Sadat automobilisti sul marciapiedi per superare il blocco del cantiere

In via Anwar Sadat, alcuni automobilisti hanno deciso di sfidare le regole, percorrendo i marciapiedi per superare il blocco del cantiere e evitare lunghe deviazioni. Un comportamento che mette a rischio la sicurezza dei pedoni e compromette la viabilit√† locale, come segnalato dai residenti. √ą fondamentale sensibilizzare sulla corretta gestione del traffico e rispettare le norme per garantire un ambiente sicuro e ordinato per tutti.

Con le macchine sul marciapiedi per superare l'area del cantiere senza fare lunghi giri. √ą il malcostume di alcuni automobilisti segnalato dai residenti di via Anwar Sadat, nella zona della Fiera, strada parzialmente chiusa al traffico dal 2 maggio scorso¬†a causa di un cedimento del manto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ¬© Palermotoday.it - Via Anwar Sadat, automobilisti sul marciapiedi per superare il blocco del cantiere

