Vi racconto il Wydad | tanta tecnica e un tifo incredibile in A si salverebbe senza problemi

Il Wydad, con la sua tecnica impeccabile e un tifo che infiamma ogni stadio, si presenta come una delle squadre più affamate di successo del calcio marocchino. Hamadi, l’unico italiano in campo, porta con sé l’esperienza del Milan e una sfida personale contro un sistema dove i vivai sono assenti, ma la qualità è palpabile. Tutto il Paese incrocia le dita: attenzione a Zemraoui, il talento da non sottovalutare.

Hamadi, cresciuto nel Milan, è l'unico italiano del campionato marocchino: "Qua mancano i vivai, ma non la qualità. Tutto il Paese spera che vincano. Occhio a Zemraoui". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Vi racconto il Wydad: tanta tecnica e un tifo incredibile, in A si salverebbe senza problemi"

In questa notizia si parla di: racconto - wydad - tanta - tecnica

«Andrea Bossi? C'era un piano per ucciderlo, volevano bruciarlo e torturarlo»: il racconto dell'ex fidanzata di uno degli imputati - "C'era un piano per uccidere Andrea Bossi". Le inquietanti rivelazioni dell'ex fidanzata di Michele Caglioni, uno dei due giovani imputati, gettano luce su un caso che ha scosso la comunità.

La fuga, l’agguato e poi il suicidio: le ultime 48 ore di Emanuele De Maria nel racconto delle telecamere - Nei drammatici eventi che hanno segnato le ultime 48 ore di Emanuele De Maria, le telecamere di sorveglianza offrono un'analisi inquietante e dettagliata.

Non sarà la competizione più bella di sempre, ma il colpo d'occhio dello Stadio Lumen Field di Seattle è davvero tanta roba #FCWC #mondialeperclub #riverplate #urawa #RIVURD Vai su Facebook

Vi racconto il Wydad: tanta tecnica e un tifo incredibile, in A si salverebbe senza problemi.